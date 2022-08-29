Проверили безопасность школ

«Питерец.ру» сообщает, что в школах Северной столицы прошла проверка безопасности. Речь идет о 1214 образовательных учреждений города. Каждый раз перед началом нового учебного года специалисты охранной службы проходят необходимые проверки.

Это касается работы тревожных кнопок и других элементов безопасности. Проверяют видеонаблюдение и необходимое оборудование, а также эффективность пропускного режима. Помимо этого проводился инструктаж с работниками школы. На некоторых объектах были смоделированы ситуации, когда охранники приезжали на место после сигнала тревоги.

В общем, ведется серьезная подготовка к 1 сентября. В этом участвуют различные структуры. Как говорится, у отдела образования и педагогов своя работа, у охранников – своя.