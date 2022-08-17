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Питерец.ру » Общество » В Петербурге полицейские провели спортивные мероприятия «Зарядка со стражем порядка»

В Петербурге полицейские провели спортивные мероприятия «Зарядка со стражем порядка»

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
ГУ МВД
В Петербурге дошкольники поучаствовали в акции «Зарядка со стражем порядка»

13 августа традиционно в России отмечают день физкультурника. Сотрудники Госавтоинспекции не обошли этот праздник стороной и сразу в двух районах Петербурга, Красногвардейском и Кировском, провели спортивные мероприятия «Зарядка со стражем порядка».

Правоохранители устроили для воспитанников дошкольных учреждений самый настоящий спортивный праздник, дети приняли участие в общей разминке на свежем воздухе, после чего разделились на команды и состязались в спортивных эстафетах, соревнуясь в выносливости, меткости и ловкости ребята показали хороший уровень физической подготовки.

А в дошкольном учреждении Красногвардейского района в гости к детям приехали «Пеппи Длинный чулок» и «Почтальон Печкин». Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения на лучших примерах российских спортсменов-полицейских.

Сотрудники полиции рассказали о пользе физической культуры, о пользе зарядки, как физкультура помогает сохранить хорошее здоровье и почему в профессии полицейского так важно поддерживать отличную спортивную форму.

В завершении спортивного мероприятия каждый юный участник получил подарок, а ребята поблагодарили сотрудников полиции за увлекательный праздник и пообещали соблюдать правила дорожного движения.

Источник: ГУ МВД
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