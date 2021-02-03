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Питерец.ру » Политика » Навальному дали срок – к чему это приведет?

Навальному дали срок – к чему это приведет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kommersant.ru
К каким последствиям может привести решение суда по Навальному

Суд вынес приговор по делу Алексея Навального. В итоге оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. Поводом для этого стали многочисленные нарушения, которые Навальный допускал во время испытательного срока. В результате условный срок был заменен на реальный.

«Питерец.ру» отмечает, что это решение вызвало шок у представителей СМИ, присутствующих в зале. Посмотрим, какая реакция будет в российском обществе, а также на Западе. Не исключено, что в нашей стране начнутся очередные протесты, за которыми последуют задержания участников этих акций. Запад может ввести очередные санкции из-за дела Навального. Там его воспринимают политическим заключенным и используют эту тему для очередного давления на российские власти.

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