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Питерец.ру » Общество » В транспорте могут быть мошенники

В транспорте могут быть мошенники

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Пассажирам рассказали, как отличить настоящего контролера

«Питерец.ру» сообщает, что в транспортном комитете обратили внимание на проблему мошенничества при проверке билетов. Дело в том, что на некоторых маршрутах в Северной столице отсутствует кондуктор. Проверку билетов там осуществляет контролер.

Однако под видом проверяющего может скрываться мошенник. Поэтому пассажиром нужно отличаться настоящего контролера от поддельного. Контролер должен быть одет в брендированную форму. Этот человек имеет специальное устройство для проверки билетов и не принимает наличные. Если пассажир оказывается без билета, контролер должен составить акт.

Человек, выдающий себя за контролера, будет принимать наличные за оплату проезда. Еще мошенник может потребовать оплату штрафа на месте. К таким же нарушениям может пригнуть и контролер, злоупотребляющий своими полномочиями. В подобных случаях следует звонить на горячую линию перевозчика или в полицию.

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