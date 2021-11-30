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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Краудфандинг - не кредит наличными

Краудфандинг - не кредит наличными

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Опубликовал: Алексей Морозов
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tinkoff.ru
Это слово трудно запомнить и правильно произносить, но суть его давно известна. "С миру по нитке" - дословный перевод этого слова

Это слово трудно запомнить и правильно произносить, но суть его давно известна. "С миру по нитке" - дословный перевод этого слова с английского. Помощь всем миром в беде для России не новость, помогали всегда, кто чем мог.

Вспомните страшное землетрясение в Ташкенте, вся страна встала на помощь пострадавшим, перечислялись однодневные заработки, отправлялись личные вещи и продукты. Сострадание - чувство присущее русскому народу. Случись беда, русский всегда протянет руку помощи и проявит милосердие, этому не счесть примеров.

В нашей нынешней жизни можно встретить краудфандинг ежедневно. Например, на операцию больного ребенка. Ведь не секрет, что медицинское обслуживание сейчас настолько дорогое, что одним родственникам не справиться, даже продав жилье, взяв деньги в долг под расписку, оплатить операцию бывает крайне трудно. Вот и пишут обращения о помощи в соцсетях, сердобольные люди откликаются, помогая больному кто чем может.

Но понятие краудфандинг намного шире, это финансовая помощь для реализации проектов, совместное финансирование интересных идей, не за деньги в долг.

Бывает, что группа творческих людей работает над проектом, вот уже осталось совсем немного до претворения проекта в жизнь, но... Часто проекты разрабатываются на голом энтузиазме разработчиков, без помощи государственных органов, денежных средств всегда в обрез, и уже взяты деньги в долг под расписку, вложены последние личные средства, а завершить разработки не могут, средств катастрофически не хватает. Что остается? Обратиться за помощью. Так и рождается это движение- краудфандинг.

Обычно сбор средств запускается через социальные сети или интернет- сообщества. Ведь решение взять кредит под залог квартиры не поможет. В обращении рассказывают о проекте, сообщают сроки его реализации и реквизиты для сбора средств. Получая помощь, коллектив имеет возможность завершить проект и общество получает что-то полезное для всех.

Сейчас в России существует 14 платформ помощи различным проектам

Очень распространен сбор пожертвований на строительство храмов. Не секрет, что Россия духовно обновляется и дружно восстанавливает церкви и храмы по всей стране. Жертвуя на восстановление храмов, помогая строительству, человек духовно обновляется.

Распространен краудфандинг среди музыкантов, не имея возможности записать музыку за собственные средства, музыканты объявляют сбор пожертвований. И рождается новая чудесная музыка...

Краудфандинг - не деньги в долг, а движение души.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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