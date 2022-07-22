Офтальмолог о чернике и моркови

Бытует мнение, что употребление черники и моркови улучшает зрение. Ситуацию прокомментировал офтальмолог Андрей Демидов. По словам специалиста, эти продукты, на самом деле, дают положительный эффект. Но это не означает, что нужно теперь употреблять их в больших количествах.

Если есть много черники с морковкой можно быстрее получить аллергию, нежели вылечить какое-либо заболевание. В моркови присутствует бета-каротин, в чернике – лютеин. Они очень полезны, но не дадут серьезного улучшения зрения.

Когда у человека ухудшилось зрение, это не исправишь обычными витаминами и полезными веществами. Здесь необходимо соответствующее лечение. Так что не нужно возлагать надежд на обычные продукты. «Питерец.ру» отмечает, что при проблемах со зрением необходимо обращаться к специалисту, а не «лечиться черникой».