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Питерец.ру » Общество » Офтальмолог о чернике и моркови

Офтальмолог о чернике и моркови

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
opticov.ru
Насколько черника и морковь помогают улучшить зрение?

Бытует мнение, что употребление черники и моркови улучшает зрение. Ситуацию прокомментировал офтальмолог Андрей Демидов. По словам специалиста, эти продукты, на самом деле, дают положительный эффект. Но это не означает, что нужно теперь употреблять их в больших количествах.

Если есть много черники с морковкой можно быстрее получить аллергию, нежели вылечить какое-либо заболевание. В моркови присутствует бета-каротин, в чернике – лютеин. Они очень полезны, но не дадут серьезного улучшения зрения.

Когда у человека ухудшилось зрение, это не исправишь обычными витаминами и полезными веществами. Здесь необходимо соответствующее лечение. Так что не нужно возлагать надежд на обычные продукты. «Питерец.ру» отмечает, что при проблемах со зрением необходимо обращаться к специалисту, а не «лечиться черникой».

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