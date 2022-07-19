Росгвардейцы первыми забежали в горящую баню

Сегодня ночью ефрейтор Евгений Лихачёв и рядовой Никита Баландин заметили горящую постройку в коттеджном посёлке "Горки-Лэнд" в Веревском поселении.

"Росгвардейцы выдвинулись к месту и проверили постройку на наличие внутри неё людей. Убедившись в их отсутствии, военнослужащие вызвали на место происшествия сотрудников МЧС", - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что по прибытии пожарных расчётов сотрудники помогали ликвидировать возгорание.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, сигнал о пожаре поступил сегодня ночью около 1:05. Огонь охватил 19 квадратных метров хозяйственной постройки. Пламя тушила дежурная смена 142-й пожарной части. На месте происшествия работали восемь человек, задействовав две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

По данным 47news, в огне оказалась деревянная баня площадью 19 квадратных метров, обшитая сайдингом.