За счет чего люди выглядят старше

Определить возраст по внешнему виду человека не всегда удается. Одни выглядят старше своих лет, другие – моложе. У кого-то внешний вид соответствует возрасту. Но стареть раньше времени не хочет никто.

Эксперты отмечают, что есть некоторые нюансы, из-за которых человек может казаться старше. Причем в каких-то случаях ситуацию можно исправить. Достаточно иметь желание и проявлять необходимые усилия.

Во-первых, человека старит плохая осанка. Сутулость автоматически добавляет 5-10 лет. Так что следует ходить выпрямившись. Во-вторых, моложе выглядят подвижные люди. Для сохранения нормальной координации нужно делать зарядку по утрам.

В-третьих, необходимо следить за выражением лица. Если сохранять его напряженным, будут появляться морщины. Еще добавить вам года может плохая прическа и неудачно подобранная одежда. Помимо этого, следует своевременно решать проблемы с зубами.

«Питерец.ру» отмечает, что на эти моменты лучше обратить внимание. Есть вещи, который человек может исправить.