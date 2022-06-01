Из доцента в судьи

«Питерец.ру» сообщает, что доцент Андрей Бушев будет сотрудником Конституционного суда. Его кандидатуру предложил президент Владимир Путин. Конечно, в Совфеде могут Бушева и не утвердить. Но такой сценарий выглядит нереалистичным, поскольку сенаторы не пойдут против воли главы государства.

Все-таки у нас не Соединенные Штаты, где президент считается эдаким властелином мира, но не обладает реальной властью даже в собственной стране. Так что петербургский доцент Бушев займет новую должность. Здесь даже нет смысла сомневаться.

В Конституционном Суде РФ работает 11 судей. Но один из них ушел на пенсию, после чего появилось вакантное место. Вне всякого сомнения, Андрей Бушев – достойная кандидатура. Ранее он имел опыт работы судьей в ЕСПЧ – пока Россия состояла в Европейском суде.