ента новостей

11:04
Выставка «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
11:00
Персональная выставка Залмана Шкляра в Артмузе
10:46
В Ленобласти школьник погиб под колесами поезда
10:38
В Ленобласти эвакуировали более 20 человек из-за пожара в квартире
10:26
Энес Кантер Фридом готов посетить Китай, но только если он сможет увидеть «настоящий Китай»
10:20
США обвинили белорусских чиновников в изменении направления рейса с журналистом-диссидентом
10:15
В Петербурге ограбили водителя маршрутки
10:09
Зачем запрещать криптовалюту?
10:09
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва в Гане
09:25
Президент переборщил с наградой
08:47
Что употреблять на ночь
23:08
Майк Джеймс и «Монако» победили «Зенит» на «СИБУР Арене» в матче Евролиги
22:31
Крещенский праздник у Петропавловской крепости
15:33
В Ленобласти лжебезопасник Сбера оставил пенсионерку без 70 тысяч рублей
15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
12:58
Выставка «Растревоженная память»
12:51
Северная Корея заявила, что пересмотрит свой мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности
12:44
В Петербурге пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков
12:37
В Ленобласти полицейские изъяли около 35 кг синтетических наркотиков
10:36
Бельский призвал к открытости
10:12
Мошенники обманули пенсионерок
09:52
Пластиковые карты исчезнут?
20:02
Россельхознадзор не пропустил в Петербург партию рыбной продукции
19:59
«Алые паруса» номинированы на международную премию
16:44
Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов в Китае
16:37
В Петербурге задержана женщина с крупной партией кокаина
16:32
В Петербурге задержали девушку, пытавшуюся вскрыть банкомат в Ленобласти
14:40
В Петербурге расрыто «заказное» убийство 11-летней давности
14:28
Гонконг планирует убить 2000 хомяков из-за опасений по поводу Covid
13:34
В Петербурге аферист выманил у женщины 9 миллионов рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Президент переборщил с наградой

Президент переборщил с наградой

0
69
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
kremlin.ru
Президент наградил главу «Газпрома» почетным званием

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин присудил Алексею Миллеру звание «Герой труда». Теперь глава «Газпрома» стал эдаким почетным тружеником. Как говорится, над такой наградой даже Брежнев бы посмеялся. Нет, против Миллера мы ничего не имеем. Но вся эта история выглядит каким-то фарсом. Давайте тогда всем влиятельным чиновникам эти звания раздадим, будем награждать направо-налево.

Логично, что это решение главы государства вызвало резонанс в обществе. Не смог промолчать депутат Вишневский. Он назвал происходящее издевательством, ведь есть люди, реально заслуживающие такое звание.

Интересно, что Алексей Миллер теперь получает право не платить за квартиру, а также получать землю под строительство. Еще ему полагаются бесплатные похороны и памятник. Конечно, вряд ли Алексей Борисович опуститься до такого. Не он же сам присудил себе эту награду. С другой стороны, мог бы проявить благоразумие, и от этого звания отказаться.

А вот человек, наградивший его, точно поступил не очень умно. Например, Брежнев тоже любил ордена и награды. Но это увлечение вождя было безобидным и вызывало лишь ироничную улыбку. Потому что весь ущерб от такого награждения сводился к добавлению очередного ордена на кителе Леонида Ильича. А тут… Как говорится, без комментариев.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-05-2013, 20:56
Путин возродил традицию награждения званием «Герой Труда»
15-02-2014, 09:27
Путин о Плющенко
17-09-2015, 08:45
По инициативе Милонова П. Столыпин может стать почетным гражданином Северной столицы
1-07-2017, 07:37
Миллер о зависти
10-10-2013, 09:35
Получить звание почетного гражданина Петербурга станет сложнее
8-04-2014, 08:35
Вопрос с почетными гражданами

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
91
Вчера, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
135
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
151
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
0
234
17-01-2022, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
Наверх