Президент переборщил с наградой

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин присудил Алексею Миллеру звание «Герой труда». Теперь глава «Газпрома» стал эдаким почетным тружеником. Как говорится, над такой наградой даже Брежнев бы посмеялся. Нет, против Миллера мы ничего не имеем. Но вся эта история выглядит каким-то фарсом. Давайте тогда всем влиятельным чиновникам эти звания раздадим, будем награждать направо-налево.

Логично, что это решение главы государства вызвало резонанс в обществе. Не смог промолчать депутат Вишневский. Он назвал происходящее издевательством, ведь есть люди, реально заслуживающие такое звание.

Интересно, что Алексей Миллер теперь получает право не платить за квартиру, а также получать землю под строительство. Еще ему полагаются бесплатные похороны и памятник. Конечно, вряд ли Алексей Борисович опуститься до такого. Не он же сам присудил себе эту награду. С другой стороны, мог бы проявить благоразумие, и от этого звания отказаться.

А вот человек, наградивший его, точно поступил не очень умно. Например, Брежнев тоже любил ордена и награды. Но это увлечение вождя было безобидным и вызывало лишь ироничную улыбку. Потому что весь ущерб от такого награждения сводился к добавлению очередного ордена на кителе Леонида Ильича. А тут… Как говорится, без комментариев.