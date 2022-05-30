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Питерец.ру » Общество » В Петербурге было бы все нормально

В Петербурге было бы все нормально

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sportmk.ru
Город, заменивший Петербург, не смог достойно организовать финал ЛЧ

Петербург лишился в этом году финала футбольной Лиги чемпионов. Его у нас отобрали по политическим мотивах, перенеся соревнование в Париж. Только вот столица Франции с этой задачей явно не справилась.

Худшей организации было трудно себе представить. На стадион по поддельным билетам пробрились 15 тыс. человек. Ну а те, кто купил настоящие, не смогли туда попасть. Вокруг арены царил бардак и хаос. Полицейские даже применили слезоточивый газ, чем вызвали негодование фанатов и общественности. В ход пошли и полицейские дубинки.

Из-за беспорядков матч даже пришлось начинать на 30 минут позже. Париж оказался под огнем серьезнейшей критики. Нужно сказать, что было за что. Мероприятие оказалось полностью провалено.

«Питерец.ру» обращает внимание, что, пройди матч у нас – таких проблем бы не возникло. Петербург уже давно показал, что умеет справляться с задачами такого уровня. А вот Париж проявил некомпетентность в этом вопросе.

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