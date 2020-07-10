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Питерец.ру » Общество » Петербург вне топ-100

Петербург вне топ-100

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург не вошел в число самых развитых городов мира

«Питерец.ру» сообщает, что был составлен рейтинг наиболее развитых мегаполисов мира. Для его составления были взяты 174 города. К сожалению, Петербург оказался вне первой сотни. Город на Неве занял лишь 124 место в этом списке. Что касается Москвы, то она расположилась на 87 строчке рейтинге.

Самыми развитыми мегаполисами были признаны Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Рейкьявик. При определении мест в этом рейтинге учитывали финансовое состояние людей, экономику города, экологию, фактор социальной сплоченности, благоустройство, использование технологий, международную открытость, сферу транспорта.

Так что крупнейшим российским городам еще далеко до лучших мегаполисов мира. Мы еще отстаем по многим параметрам.

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