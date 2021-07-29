На КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на км 71 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют съезды №7 и № 12.

Съезд № 7:

1) С 02:00 до 7:00 31 июля 2021 года;

2) С 21:00 31 июля до 16:00 01 августа 2021 года.

Съезд № 12:

1) С 21:00 02 августа до 6:00 03 августа 2021 года;

2) С 21:00 03 августа до 21:00 04 августа 2021 года.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд №7, с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД и съезд №12, с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Предпортовую улицу» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дополнительно в период с 30 июля по 2 августа 2021 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде из Санкт-Петербурга, с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и на внешнее кольцо КАД. На данном съезде две полосы для движения» - добавил Пузыревский.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.