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Питерец.ру » Общество » Домофоны умные, а их установка – не очень

Домофоны умные, а их установка – не очень

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kommersant.ru
Петербуржцы недоумевают по поводу установки «умных домофонов»

«Умный домофон» – отличная система, которая устанавливается в многоквартирных домах. Она оборудована камерой с широким углом обзора. Для управления таким домофоном можно использовать специальное приложение на смартфоне.

В общем, домофон получился в самом деле «умным». Только вот происходящее вокруг его установки таковым назвать нельзя. От жителей Северной столицы стали поступать жалобы на установку домофона без их согласия. В частности, это произошло в одном из домов на Лиговском пр-те. Там женщина вообще вызвала полицию, когда увидела монтажников, меняющих старое оборудование на новое.

Приехавшие стражи порядка никаких нарушений не обнаружили. Но жильцы все равно остались в недоумении. Оказалось, что установка «умного домофона» является частью городской модернизации. Это делается в рамках программы «Умный двор».

«Питерец.ру» задается вопросом: «Неужели нельзя было внедрять все эти «умные технологии» способом, который соответствует их названию?» Если жильцы возмущаются, значит, работа по информированию населения полностью провалена. Технологии то «умные», а вот способы их внедрения – не очень.

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