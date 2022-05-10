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Питерец.ру » Общество » Как женщине сохранять молодость?

Как женщине сохранять молодость?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
cgon.rospotrebnadzor.ru
Каких советов нутрициолога нужно придерживаться, чтобы не стареть?

Нутрициолог Юлия Игнатенко дала ряд рекомендаций, которые позволят представительницам слабого пола дольше сохранить молодость. Для этого женщине крайне необходим белок животного происхождения. Он содержится в мясе, яйцах, молочных продуктах.

Начиная с 35-40 лет женщине следует уделять более серьезное внимание вопросам питания, физической активности и отдыха. Правильный подход к этому позволит продлить молодость.

Помимо животного белка женщине нужны продукты, которые помогают поддерживать хорошее состояние кожи. В них содержится железо и селен. Поэтому важно употреблять субпродукты, яйца, мясо птицы, рыбу, морепродукты.

Игнатенко также подчеркнула, что нельзя забывать о продуктах, содержащих витамины А, В и Е. Еще организму требуются полезные жиры Омега-3 и Омега-6, поскольку положительно влияют на состояние кожи. Что касается жареных продуктов и сахара, они ускоряют процессы старения.

«Питерец.ру» считает, что рекомендации нутрициолога очень полезны. Они помогают женщинам дольше сохранять молодость. Однако многое здесь зависит от генетики. Некоторые дамы выглядят моложе своих лет, хотя не прикладывали для этого много усилий. Другие же не могут остановить видимые процессы старения, хотя всерьез придерживаются рекомендаций специалистов.

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