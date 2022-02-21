Как убрать пигментацию на лице в домашних условиях?

В солнечное время года у многих дам, под лучами солнца, появляются веснушки или начинается пигментация. Это неприятно и приходится приложить немало усилий и средств, чтобы убрать пигментные пятна на лице.

В чем же причина? Оказывается, веснушки и пигментация кожи – это защита от ультрафиолетовых лучей. В нашей коже вырабатывается определенный пигмент – меланин. У дамы смуглая кожа или она под лучами палящего солнца, темнеет и даже приобретает светло шоколадный оттенок? Значит, меланин вырабатывается в больших количествах. Именно меланин выполняет функцию защиты кожи от солнечных лучей. А вот если у дамы появились веснушки – для некоторых это просто трагедия.

Чтобы не наступила пигментация, необходима определенная диета и применение отбеливающих косметических средств. Можно отбеливать веснушки и пигментные пятна при помощи масок (смородина, шелковица). Хорошо помогут: лимонный сок, сок лука с медом, огурец или измельченная в кашицу петрушка. Можно умываться травяными отварами (толокнянка, солодка или тысячелистник).

Вам придется убрать из меню продукты, содержащие сою, папайю, морковный сок, тыкву, дыню. Несмотря на то, что в этих продуктах много питательных веществ и витаминов, они не помогут вам для избавления веснушек. В них содержится бета-каротин, придающий коже темный оттенок.

Если вы будете употреблять авокадо, красную рыбу, морепродукты, они еще больше усилят пигментные пятна. Вместо черного чая, перейдите на зеленый и исключите из рациона кофе. Не стоит употреблять жирные, копченые и жареные продукты. Посидите на специальной диете.

В вашем рационе должно быть больше молока, йогурта (без добавок), спаржи, капусты, яблок и зеленого винограда. В этих продуктах содержится сера, цинк, железо. Именно они способствуют сдерживанию роста пигментных пятен. Больше ешьте свежих овощей и фруктов. Можно их употреблять в тушеном виде.

Можно начать употреблять пророщенную пшеницу, так как она предупреждает появление пигментных пятен и веснушек. Эффективными будут маски из кашицы петрушки, отвара чабреца и базилика. В этих травках содержится достаточное количество эфирных масел, и они способны осветлять кожу. Можно смазывать проблемные места на коже кефиром.

В лимоне, апельсине и шиповнике содержится витамин С. Кусочком лимона можно протирать кожу (если нет раздражения). Если вы долго были под лучами ультрафиолета, протрите кожу ватным диском, смоченным в перекиси водорода. А блюда из фасоли, чечевицы, зеленого лука, баклажана способствуют сдерживанию образования меланина. Кашица из сырого картофеля, нанесенная на кожу, хорошо отбеливает ее и насыщает питательными веществами.