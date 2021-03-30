Новым генеральным директором «ВКонтакте» стала Марина Краснова, она сменила на этом посту Андрея Рогозова, который возглавил только что созданный стратегический совет Mail.ru Group по социальным сетям. Об этом говорится в сообщении группы.

«Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников». Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии», — пояснили в компании.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев считает, что преимущество группы заключается «в знании и понимании социальных связей», поэтому она и строит свою экосистему вокруг социальных сетей.

«У каждой соцсети своя аудитория, своя сильная команда, свои наработки и свои технологии, но при этом над многими проектами они

работают сообща, причем их решения применяются далеко за пределами самих соцсетей. И дальше таких проектов будет больше: внутренние интеграции — это фокус для всех наших команд, из набора продуктов мы стремительно превращаемся в экосистему», — заявил он.

Mail.ru Group принадлежат социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовый сервис и портал Mail.ru, мессенджеры ICQ, Tam Tam, «Агент Mail.ru» и Myteam. Также в состав компании входит международный игровой бренд My.Games, она владеет сервисом частных объявлений «Юла», сервисом Maps.me, долями в сервисах GeekBrains, Skillbox и в школе программирования «Алгоритмика». Mail.ru Group совместно с Alibaba Group, «МегаФоном» и РФПИ создала совместное предприятие «AliExpress Россия», а вместе со Сбербанком развивает o2o-платформу в сфере еды и транспорта.

По информации группы, направление соцсетей и коммуникационных сервисов принесло ей около половины выручки в 2020 году — 52,7 млрд руб. Аудитория «Одноклассников», по данным Mediascope, составляет 40 млн человек, «ВКонтакте» в России — 73,4 млн. В пандемийном 2020 году количество активных рекламодателей во «ВКонтакте» выросло на 30% год к году, а у «Одноклассников» — на 34,8%, сообщили в компании.