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Питерец.ру » Общество » Новым генеральным директором «ВКонтакте» стала Марина Краснова

Новым генеральным директором «ВКонтакте» стала Марина Краснова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Новым генеральным директором «ВКонтакте» стала петербурженка Марина Краснова, ранее занимавшая пост директора по продукту.

Новым генеральным директором «ВКонтакте» стала Марина Краснова, она сменила на этом посту Андрея Рогозова, который возглавил только что созданный стратегический совет Mail.ru Group по социальным сетям. Об этом говорится в сообщении группы.

«Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников». Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии», — пояснили в компании.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев считает, что преимущество группы заключается «в знании и понимании социальных связей», поэтому она и строит свою экосистему вокруг социальных сетей.

«У каждой соцсети своя аудитория, своя сильная команда, свои наработки и свои технологии, но при этом над многими проектами они

работают сообща, причем их решения применяются далеко за пределами самих соцсетей. И дальше таких проектов будет больше: внутренние интеграции — это фокус для всех наших команд, из набора продуктов мы стремительно превращаемся в экосистему», — заявил он.

Mail.ru Group принадлежат социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовый сервис и портал Mail.ru, мессенджеры ICQ, Tam Tam, «Агент Mail.ru» и Myteam. Также в состав компании входит международный игровой бренд My.Games, она владеет сервисом частных объявлений «Юла», сервисом Maps.me, долями в сервисах GeekBrains, Skillbox и в школе программирования «Алгоритмика». Mail.ru Group совместно с Alibaba Group, «МегаФоном» и РФПИ создала совместное предприятие «AliExpress Россия», а вместе со Сбербанком развивает o2o-платформу в сфере еды и транспорта.

По информации группы, направление соцсетей и коммуникационных сервисов принесло ей около половины выручки в 2020 году — 52,7 млрд руб. Аудитория «Одноклассников», по данным Mediascope, составляет 40 млн человек, «ВКонтакте» в России — 73,4 млн. В пандемийном 2020 году количество активных рекламодателей во «ВКонтакте» выросло на 30% год к году, а у «Одноклассников» — на 34,8%, сообщили в компании.

Источник: РБК
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