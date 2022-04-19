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Питерец.ру » Общество » Стали одеваться в секонд-хенде

Стали одеваться в секонд-хенде

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.mk.ru
Петербуржцы переключились на одежду из секонд-хендов

Уход популярных брендов одежды заставил покупателей пересмотреть свои предпочтения. В такой ситуацию значительно вырос спрос б/у одежду. Люди перестали покупать вещи в торговых центрах и переключились на секонд-хенды.

Популярность таких магазинов серьезно увеличилась. Секонд-хенды стали отличной альтернативой, ведь там можно приобрести одежду популярных брендов. Такие же товары можно купить и на сервисе «Авито». Причем люди закупаются там как единичными вещами, так и целыми мешками.

«Питерец.ру» сообщает, что в секонд-хендах есть немало хорошей одежды. Там даже можно встретить эксклюзивные вещи. Логично, что петербуржцы стали обращать большее внимание на такие магазины. Такой подход стал выходом из положения. К подобной тактике прибегают и в других регионах.

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