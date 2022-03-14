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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Инвестиции в часы: 3 модели, которые ценятся с течением времени

Инвестиции в часы: 3 модели, которые ценятся с течением времени

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Опубликовал: Алексей Морозов
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По сравнению с недвижимостью, автомобилями и произведениями искусства, роскошные часы являются отличной инвестицией

По сравнению с недвижимостью, автомобилями и произведениями искусства, роскошные часы являются отличной инвестицией для тех, кто ищет прибыль в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Если у вас уже есть такой ценный актив, вы можете продать его по хорошей цене, воспользовавшись услугой скупка швейцарских часов. Некоторые модели часовых брендов, таких как Rolex, Tag Heuer и Breitling, могут вырасти в цене почти на 6% в год к 2030 году.

Использование драгоценных материалов, таких как золото и бриллианты, в дополнение к ультрасовременным технологиям, сильно влияет на ценообразование, однако основной причиной удорожания является низкая доступность в сочетании с высоким спросом. Это связано с тем, что бренды роскошных часов выпускают ограниченные коллекции, сокращая количество копий на рынке. Результатом является лихорадочный поиск коллекционеров и энтузиастов, которые в конечном итоге прибегают к помощи аукционов и магазинов секонд-хенд, чтобы приобрести часы своей мечты.

Три наиболее рекомендуемых часовых брендов для инвестиционных целей

  1. Ролекс

Бесспорный чемпион, когда речь идет о брендах, которые увеличивают свою стоимость так же, как и собственность. Причина этого проста: Rolex имеет богатую историю, будучи первым часовщиком в мире, разработавшим часы для дайвинга. Кроме того, ее изделия изготовлены с использованием ремесленного дизайна и благородных материалов, таких как 14- и 18-каратное золото.

Часы Rolex Cosmograph Daytona подорожали на 251% с момента их выпуска в 1963 г. В настоящее время они оцениваются в 15 тыс. долларов, прогнозируется, что к 2030 году модель вырастет в цене на 49,1%, достигнув 28 тыс. долларов.

  1. Tag Heuer

Tag Heuer — авангардный бренд, основанный в Швейцарии в 1860 году. Их часы идеально изготавливаются из передовых материалов и с применением технологий, поддерживающих разнообразные приключения и занятия спортом. Модель Carrera Calibre 1887 Chronograph подорожала на 127% с момента ее запуска и будет продолжать расти до 2030 года. Ожидается, что цена вырастет на 56,56%, подскочив с 48 тыс. долларов до 75 тыс.

  1. Omega

Всемирно известная, Omega является фаворитом среди коллекционеров и знаменитостей. Их часы сочетают в себе классический дизайн и передовые технологии, что обеспечивает высокий уровень точности, производительности и магнитостойкости. Модель Seamaster Planet Ocean уже подорожала на 18% с момента ее запуска. Ожидается, что к 2030 году модель подорожает на 16,25%, подскочив до 73 тыс. долларов.

Итак, если у вас есть одна из этих моделей часов, рекомендуем не спешить с ними расставаться!

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