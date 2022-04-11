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Питерец.ру » Общество » На КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения

На КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На внутреннем кольце КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Северо-Запад") сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 "Кола") в течение месяца будут перекрыты две полосы движения.
"В связи с производством работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлических и железобетонных конструкций путепровода проходящего над основным ходом КАД, в районе Ленинградской улицы, в период с 18 по 30 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а с 1 по 13 мая третья и четвёртая полосы. По оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
"Работы будут производиться на 48 километре внутреннего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД" - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО "ЕвроТрансСтрой".
ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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