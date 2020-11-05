ента новостей

13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:41
На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна
12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
12:31
Петербург и Псков связали прямым пассажирским авиарейсом
12:16
Проект «Вслух» объявляет набор участников
12:08
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
12:05
В Ленобласти погиб грудной ребенок
09:14
Учителей сокращать не будут
08:54
Еще один симптом
23:43
Отсутствие Иммобиле не помешало «Лацио»: «Зениту» забил Кайседо
16:32
В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО
09:57
Что будет с валютой?
09:26
Так критично или нет?
20:01
В Петербурге активисты обнаружили открытые коллекторы
19:59
В Ленобласти прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО
19:58
На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение
15:00
Петербуржцев приглашают на День карьеры
11:36
Открытие проекта "Человек после катастрофы"
11:29
«Ночь искусств» в музея Ленинградской области
11:21
В Ленобласти на военном полигоне изнасиловали девушку
09:22
Народные средства и коронавирус
08:39
Встреча с президентом
20:58
Премьера спектакля «А зори здесь тихие…»
20:54
В Петербурге откроют выставку «И выстоял бессмертный Ленинград»
16:47
В Петербурге ребенок ранил брата из отцовского пистолета
16:32
В Калининском районе организована помощь жителям в период пандемии COVID-19
16:25
В Ленобласти саперы ЗВО очистят полигоны от неразорвавшихся снарядов
16:23
Волонтеры и экология: новые вызовы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

0
34
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в районе транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) (км 101+329 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкций пролётных строений путепровода проходящего над основным ходом КАД, в период с 7 по 21 ноября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы на внешнем кольце основного хода КАД, а с 22 ноября по 7 декабря  2020 года третья и четвёртая полосы. По оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

 Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-09-2020, 13:27
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
7-11-2019, 10:45
На участке внутреннего кольца КАД между Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
10-08-2020, 15:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
28-08-2020, 14:42
На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
5-10-2020, 11:29
На КАД перекроют две полосы движения
14-10-2020, 15:13
На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
239
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
587
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
602
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
793
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх