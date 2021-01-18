ента новостей

14:48
Профилактика пожаров в многоквартирных домах!
14:21
Первым заместителем "молодежного" Комитета назначена Ксения Посылаева
14:19
В Петербурге аферисты продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств
14:15
Выставка «Чжуан Хунъи. Соцветие»
14:07
В Санкт-Петербурге началась вакцинация от коронавируса в Военной академии связи
14:06
Волонтеры передали нуждающимся 131 829 продуктовых наборов
13:50
В Петербурге пациент с ВИЧ сбежал из больницы
13:45
В Пеетрбурге полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в ходе дорожного конфликта
11:32
В Петербурге жители Тверской области стреляли из автомата
10:20
Всеобщая вакцинация началась
10:02
К чему приведет история с Навальным?
01:31
СКА трижды пропустил в Москве от ЦСКА, а забил только раз
09:03
Помощь для отцов
08:40
На лед нельзя
15:48
Фотопроект «Праздник для всех»
13:50
В Петербурге подросток выпал с 16-го этажа
12:47
В Петербурге оценят новые театральные формы работы с молодежью
12:44
В Петербурге в клубе "Мачты" выступит Арина Фауль
12:40
Центр содействия семейному воспитанию №15 Фрунзенского района посетил Михаил Романов
09:16
Смешанный формат
09:09
Госпитализация без теста на COVID-19
20:01
Баскетбольный «Зенит» обидно проиграл «Баварии» с разницей в 2 очка
12:49
Выставка петербургского фотографа Марии Никитиной - «Пластмасса»
12:33
Выставка художника Максима Моргунова - «Горизонты»
12:28
Михаил Романов поздравил жителей Санкт-Петербурга с наступившим Новым Годом
12:25
В Петербурге задержали молодых людей похитивших деньги у пенсионерки
12:14
В Купчино задержаны участники конфликта со стрельбой
10:17
Ожидается похолодание
09:19
Насколько недооценен рубль?
21:35
В преддверии сильных морозов проведена проверка ремонтных бригад ЗВО
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пациент с ВИЧ сбежал из больницы

В Петербурге пациент с ВИЧ сбежал из больницы

0
32
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Московском районе Петербурга из больницы сбежал пациент с ВИЧ, гепатитом, туберкулезом и подозрением на ковид-19.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», вчера ранним утром к полицейским Московского района Петербурга обратился дежурный врач Горбольницы №20, который сообщил о том, что из поликлиники на улице Ленсовета, 54/2, переоборудованной под ковидный стационар, сбежал пациент. 46-летний Владимир Щ. поступил 14 января с подозрением на ковид-19. У мужчины также имеются сопутствующие заболевания - ВИЧ, гепатит С и туберкулез.
Особы приметы: татуировки на руках, на вид не бомж, во что одет неизвестно. Ранее судим. Зарегистрирован на Витебском проспекте.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-09-2018, 09:56
В Петербурге из психбольницы сбежал ранее судимый пациент
21-09-2017, 11:06
В Петербурге из психбольницы сбежал буйный пациент
9-03-2015, 14:49
В Гатчине из больницы сбежал убийца
25-04-2016, 17:28
Стой, псих!
16-06-2016, 11:57
Сбежавший пациент
2-04-2020, 11:47
В Ленобласти приемный сын изнасиловал сестру

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
217
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 462
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 493
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
2 322
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
Наверх