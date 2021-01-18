В Петербурге пациент с ВИЧ сбежал из больницы

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», вчера ранним утром к полицейским Московского района Петербурга обратился дежурный врач Горбольницы №20, который сообщил о том, что из поликлиники на улице Ленсовета, 54/2, переоборудованной под ковидный стационар, сбежал пациент. 46-летний Владимир Щ. поступил 14 января с подозрением на ковид-19. У мужчины также имеются сопутствующие заболевания - ВИЧ, гепатит С и туберкулез.

Особы приметы: татуировки на руках, на вид не бомж, во что одет неизвестно. Ранее судим. Зарегистрирован на Витебском проспекте.