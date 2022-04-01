Проблемный рис не нужен

Торговля с зарубежными странами активно продолжается несмотря на трудную ситуацию с санкциями. При этом у нас остается достаточно партнеров, которые поставляют свой товар и принимают наш. Однако иногда в таком взаимодействии возникают проблемы.

«Питерец.ру» сообщает, что в порту Северной столицы задержаны очень крупные партии риса. Речь идет о грузе суммарным весом в 459 тонн. Рис поступил из Индии и предназначался для Ленобласти.

Однако на товар не было необходимого пакета документов. В частности, отсутствовали протоколы испытания продукции и декларации соответствия. В итоге ввоз этого риса был запрещен.

К сожалению, подобные вещи периодически происходят при приемке грузов. Здесь имеет место обычная человеческая ошибка или намеренная попытка обойти действующие требования.