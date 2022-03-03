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Питерец.ру » Общество » На участке внешнего кольца КАД в районе вантового моста и развязки с Октябрьской набережной ограничат скоростной режим

На участке внешнего кольца КАД в районе вантового моста и развязки с Октябрьской набережной ограничат скоростной режим

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На участке внешнего кольца КАД в районе вантового моста и развязки с Октябрьской набережной ограничат скоростной режим

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ в районе Большого Обуховского моста через реку Нева (вантовый мост) и транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная) (км 56+600 – км 55+900  внешнего кольца) будет ограничен скоростной режим.

«В связи с производством работ по замене шумозащитных экранов будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч по всем четырём полосам автомобильной дороги. Работы будут производиться в полосе безопасности в период с 5 марта по 1 апреля 2022 года» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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