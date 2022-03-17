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Питерец.ру » Общество » Появилось лекарство от ковида?

Появилось лекарство от ковида?

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93
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге разработали лекарство, способное победить ковид

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице разработали препарат «Мир-19», способный победить коронавирус. По крайней мере, ученые очень надеются, что новая разработка позволит справляться с данным заболеванием.

На сегодняшний день аналогов этому лекарству в мире нет. Препарат снижает вирусную нагрузку в 10 тыс. раз. При этом отсутствует воздействие на геном человека. Для «Мир-19» характерна высокая степень безопасности. Препарат не содержит токсинов и начинает действовать уже после первого применения.

По словам разработчиков, с его помощью инфекция подавляется за несколько дней. «Мир-19» не позволяет вирусу перейти в тяжелую форму. Остается надеяться, что эффективность препарата окажется реальной.

Кстати, сейчас в мире появился штамм «делькатрон», сочетающий в себе черты «омикрона» и «дельты». Но в нашей стране пока случаи заражения не выявлены.

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