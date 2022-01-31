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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Ропшинским и Красносельским шоссе полностью перекроют движение

На КАД между развязками с Ропшинским и Красносельским шоссе полностью перекроют движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На КАД между развязками с Ропшинским и Красносельским шоссе полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 90 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством аварийно-восстановительных работ на воздушной линии электропередач, на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе) и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна – Пески» (Красносельское шоссе) будут полностью перекрывать оба направления основного хода КАД.

Дата полного перекрытия: в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года.

Время перекрытия: 01:00 – 01:15, 02:30 – 02:45.

«В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа воздушной линии электропередач будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внешнему и внутреннему кольцу КАД одновременно. Продолжительность перерыва движения составит не более пятнадцати минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета. 

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.

Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание на то, что заказчиком вышеуказанных работ является Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети».

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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