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Питерец.ру » Общество » Он попытался судиться

Он попытался судиться

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Еще один петербуржец захотел судиться из-за ковида

В последнее время стали появляться иски, связанные с пандемией и ограничительными мерами. Некоторые из этих жалоб можно понять. Однако встречаются и нелепые истории, которые можно считать фейками.

Так житель Северной столицы Игорь Волков решил судиться с главой петербургского Роспотребнадзора Наталией Башкетовой. Петербуржец считает, что из всех ковидных вариаций в городе действует только «омикрон». Поэтому все постановления о наблюдении за ковидными больными и нарушении режимов самоизоляции являются недействительным. Районный суд не стал принимать этот иск. Но у мужчины имеется возможность обратиться в городской суд.

«Питерец.ру» считает, что недовольства людей по поводу неоднозначных действий властей понятны. Но все же исковые требования должны быть обоснованными. С чего вдруг «омикрон» стал единственным штаммом? Кто это установил? Предположим, это так (хотя понятно, что картина иная). Какая связь между данным фактом и ограничительными мерами? И почему вдруг отпадает необходимость соблюдать самоизоляцию?

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