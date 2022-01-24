Он попытался судиться

В последнее время стали появляться иски, связанные с пандемией и ограничительными мерами. Некоторые из этих жалоб можно понять. Однако встречаются и нелепые истории, которые можно считать фейками.

Так житель Северной столицы Игорь Волков решил судиться с главой петербургского Роспотребнадзора Наталией Башкетовой. Петербуржец считает, что из всех ковидных вариаций в городе действует только «омикрон». Поэтому все постановления о наблюдении за ковидными больными и нарушении режимов самоизоляции являются недействительным. Районный суд не стал принимать этот иск. Но у мужчины имеется возможность обратиться в городской суд.

«Питерец.ру» считает, что недовольства людей по поводу неоднозначных действий властей понятны. Но все же исковые требования должны быть обоснованными. С чего вдруг «омикрон» стал единственным штаммом? Кто это установил? Предположим, это так (хотя понятно, что картина иная). Какая связь между данным фактом и ограничительными мерами? И почему вдруг отпадает необходимость соблюдать самоизоляцию?