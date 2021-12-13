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Питерец.ру » Общество » Что с каникулами?

Что с каникулами?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mordovmedia.ru
Школьные каникулы могут сделать раньше

«Питерец.ру» сообщает, что школьницы Северной столицы могут начать отдых раньше запланированного срока. В последние два дня учебного года введен режим свободного расписания. Он будет действовать 27 и 28 декабря.

Администрация школы сама решит, в каком формате организовать эти дни. Это могут быть уроки, кружки или что-то еще. При этом родители имеют право оставить детей дома уже с 25 декабря. Взрослые вольны так сделать, если посчитают это нужным. Однако каникулы как таковые начнутся 29 декабря.

Что касается Ленобласти, то там школьники будут учиться по 24 декабря включительно, а с 25 числа уйдут на каникулы. Там не стали вводить режим со свободным расписанием, а сразу решили отправить школьников на отдых раньше.

Все эти ситуации с увеличением каникул обусловлены пандемией коронавируса. Из-за этого 570 классов Петербурга отправлены на карантин. Более 6 тыс. петербургских школьников занимается в смешанном формате.

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