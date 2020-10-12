На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по монтажу/демонтажу высоковольтных воздушных линий в рамках ремонта воздушной линии 35 кВ «Красносельская 1,2» на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе) (км 80 внутреннего кольца, км 61 внешнего кольца) будет полностью перекрыт съезд № 9.

«В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, на период демонтажа и монтажа высоковольтных воздушных линий в течение ночи восемь раз будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на съезде из Санкт-Петербурга, с Таллинского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Продолжительность одного перекрытия составит не более пяти минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дата и время полного перекрытия съезда: в ночь с 13 на 14 октября 2020 года в период с 00:00 до 05:00.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание на то, что заказчиком вышеуказанных работ является ПАО «Ленэнерго».

Производитель работ ООО «ПКБ «РЭМ» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.