Чего ждать от образования?

Магистр психологии Виталийс Васянович высказал мнение относительно дистанционной системы обучения. По словам этого специалиста, «дистанционка» усилит контроль за успеваемостью. В таких условиях у школьников не останется места для лени. По крайней мере, ничего не делать в онлайне сложнее, чем при обычном режиме обучения.

Ученики не смогут списывать домашнюю работу друг у друга. С другой стороны, это можно будет делать с помощью копипаста. Что касается учителей, то им будет проще следить за исполняемостью заданий. Но в целом учиться будет сложнее, чем раньше.

«Питерец.ру» напоминает, что из-за пандемии коронавируса учебные заведения Петербурга и других городов перешли на дистанционную форму обучения. При этом система пока не доведена до нужного уровня, потому ее активно критикуют.