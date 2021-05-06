Что с беспилотниками

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве достаточно скептически воспринимают идею машин-беспилотников. Только 33% петербуржцев намерены пользоваться таковыми. Они намерены это сделать, чтобы убедиться в выгоде беспилотников и оказаться в авангарде этого процесса.

Интересно, что Петербург занял всего лишь 13 место среди российских миллионников, где жители хотели бы ездить на беспилотном авто. 38% петербуржцев не намерены отказываться от управления автомобилем, поскольку получают от этого удовольствие. Примерно 29% не уверены в безопасности во время поездки в беспилотном транспорте, а также сетуют на отсутствие необходимой инфраструктуры. Это показывает, что петербуржцы не восторге от данной идеи.