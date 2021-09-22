«Mama’s camp»: повторим?

22-24 октября на туристической базе Ленинградской области состоится трехдневное мероприятие для целеустремленных мам, которые не привыкли сидеть на месте, хотят развиваться и нести пользу на благо маленьких и больших членов нашего общества.
«Mama’s camp» проводится при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Участниц ждет живое общение, культурная программа и обучение. Каждая сможет доработать минусы и приумножить плюсы своей бизнес идеи под руководством опытных наставников, а также познакомится с современными и эффективными инструментами развития бизнеса.
На мероприятие осуществляется отбор:
до 7 октября регистрация и прием презентаций проектов на эл.почту: [email protected];
9 октября состоится встреча для защиты проектов авторами оффлайн;
11 октября будет известен список участниц;
16 октября - вводная встреча для прошедших отбор.
Размещение, отдых и досуг - за счет организаторов.
Дорога и питание оплачивают участники мероприятия.
Мы рады пригласить не только мам, но и деток, для которых составлена отдельная программа и приглашены заботливые беби-ситтеры.
Регистрация открыта по ссылке https://yspex.timepad.ru/event/1771549/