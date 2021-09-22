ента новостей

18:56
Надежда Тихонова будет судиться за отмену результатов выборов на 212-ом думском округе
18:32
«Mama’s camp»: повторим?
16:31
В Петербурге прошел фестиваль уличного искусства и культуры
15:00
Презентация книги книги «Советская мода. 1917-1991» Мэган Виртанен
14:55
Израильская полиция задержала четверых из шести сбежавших палестинских заключенных
14:49
Криштиану Роналду намерен обогнать Лионеля Месси как самого высокооплачиваемого футболиста в этом сезоне
14:32
Байден объявил, что США увеличат финансирование, чтобы помочь развивающимся странам противостоять климатическому кризису
14:18
В Ленобласти лжеполицейский выманил у пенсионерки почти 9 тысяч рублей
14:11
Немцы шокированы убийством кассира после скандала в масках Covid
13:39
В Ленобласти лжебезопасники банка выманили у пенсионерки 600 тысяч рублей
09:14
«Газпром» ответил обнаглевшему Западу
08:58
Что с составом ЗакСа?
08:26
Как маскируется вирус
19:35
В Петербурге прошли обучение 100 организаторов донорского движения
16:39
Разводку Ладожского моста перенесли на сутки
14:30
В Ленобласти нашли замёрзшую женщину
14:17
Петербурженка Вероника Борисова вновь примет участие в шоу «Солдатки. Спецназ»
14:14
Пограничники США на лошадях боролись с гаитянскими беженцами
13:55
На острове Пальма на Канарских островах в Испании произошло извержение вулкана
13:41
Индия возобновит экспорт вакцины против Covid-19 в следующем месяце
11:35
В Ленобласти подросток выпал с 5-го этажа
11:23
В Петербурге задержали лжесантехников
11:16
В Петербурге полицейские задержади грабителя
09:55
Что с выборами в ЗакС?
09:18
Как бороться с игровой зависимостью
08:29
Контрсанкции продлены
22:46
«Зенит» уверенно обыграл «Рубин» в Казани, да ещё и Слуцкого удалили с поля
19:08
Ведущие специалисты в области лазерных технологий встретились на конференции, организованной СПбГМТУ
19:06
На мосту через реку Оять введут реверсивное движение
19:02
Выставка «Комплексное зрелище»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » «Mama’s camp»: повторим?

«Mama’s camp»: повторим?

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На туристической базе Ленинградской области состоится трехдневное мероприятие для целеустремленных мам

22-24 октября на туристической базе Ленинградской области состоится трехдневное мероприятие для целеустремленных мам, которые не привыкли сидеть на месте, хотят развиваться и нести пользу на благо маленьких и больших членов нашего общества.

 «Mama’s camp» проводится при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

 Участниц ждет живое общение, культурная программа и обучение. Каждая сможет доработать минусы и приумножить плюсы своей бизнес идеи под руководством опытных наставников, а также познакомится с современными и эффективными инструментами развития бизнеса.

 На мероприятие осуществляется отбор:

до 7 октября регистрация и прием презентаций проектов на эл.почту: [email protected];
9 октября состоится встреча для защиты проектов авторами оффлайн; 
11 октября будет известен список участниц; 
16 октября - вводная встреча для прошедших отбор.
 Размещение, отдых и досуг - за счет организаторов.

Дорога и питание оплачивают участники мероприятия. 

 Мы рады пригласить не только мам, но и деток, для которых составлена отдельная программа и приглашены заботливые беби-ситтеры.

 Регистрация открыта по ссылке https://yspex.timepad.ru/event/1771549/

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-10-2016, 19:47
Петербург ищет волонтеров
19-10-2020, 19:59
В Петербурге волонтеры разработают «дорожную карту» на 2021 год
23-09-2020, 17:15
«Молодежный» Комитет запустил конкурс для молодежных советов
19-08-2020, 20:14
Началась защита проектов НКО на конкурс субсидий
16-09-2016, 13:59
Слет юных моряков
8-02-2021, 15:11
Встреча участников первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
154
20-09-2021, 13:56
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
0
167
20-09-2021, 13:36
В центре Петербурга внедорожник сбил двоих подростков
0
234
20-09-2021, 10:53
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнюю девочку
0
692
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
Наверх