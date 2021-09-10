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Питерец.ру » Общество » Что с туризмом?

Что с туризмом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Каковы сроки восстановления туристической отрасли?

Глава петербургского комитета по туризму Сергей Корнеев заявил, что городу понадобится 1,5-2 года на восстановление отрасли. Для этого в Петербурге сохранилась соответствующая инфраструктура, а также высокий уровень обслуживания. Эти моменты остались, несмотря на пандемию.

В ООН предполагают, что в среднем по миру туристическая сфера восстановится в течение 6 лет. По крайней мере, запланированы такие сроки. Однако о полном восстановлении можно будет говорить, когда вновь откроются границы. Так что туризм в Петербурге должен восстановиться гораздо раньше.

При этом Корнеев обратил внимание, что возвращение к прежнему состоянию не произойдет быстро. Туристы все равно будут проявлять некую осторожность. К тому же у людей стало меньше денег, что нужно принять как данность. Еще неизвестно, когда именно исчезнет коронавирус.

«Питерец.ру» считает, что все эти прогнозы носят субъективный характер. Точную картину не знает никто. Но, конечно, хочется, чтобы туристическая сфера, как и все остальные, восстановилась как можно быстрее.

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