Пансионат оштрафовали

Многие компании вынуждены работать в условиях ограничений. В Петербурге существуют определенные протиивоковидные правила, которые необходимо соблюдать. Однако с этим нередко возникают проблемы.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице провели проверку пансионата «Охта». В ходе данного мероприятия были выявлены некоторые нарушения эпидемических норм. Людей, имеющих симптомы инфекционных заболеваний, не изолировали перед отправкой в больницу. В номерах пансионата присутствовало до 5 человек, что запрещено нынешними правилами. В комнатах не было одноразовых полотенец, антисептические средства оказались только в трех.

При госпитализации ковидных больных не проводилась необходимая обработка: постельное белье не помещали в специальную камеру для дезинфекции. Еще в пансионате не оказалось достаточного количества дезинфицирующих средств. Кроме того, организация нарушила требования в работе с медицинскими отходами. В итоге компанию оштрафовали на 100 тыс. руб.