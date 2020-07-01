Два заведения оштрафованы

«Питерец.ру» сообщает, что два кафе на ул. Рубинштейна были оштрафованы. В ходе проверки выяснилось, что в этих кафе нарушались санитарные правила. Речь идет о «Новых традициях вкуса» и «Квартале».

Проверяющие обнаружили нарушения на кухне. Они касались правил обработки блюд, хранения продуктов. Также в помещениях были грязные полы и наблюдались проблемы с плиткой. Еще персонал находился без средств индивидуальной защиты, что крайне важно в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Также отсутствовала разметка, которая позволяет соблюдать социальную дистанцию. В итоге компания «Новые традиции вкуса» будет вынуждена заплатить штраф в 100 тыс. руб. Что касается «Квартала», здесь штраф оказался в размере 200 тыс. руб.