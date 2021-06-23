Митрополит против коронавируса

Многие люди помнят слова песенки крокодила Гены про волшебника в голубом вертолете, который внезапно прилетел, чтобы показать бесплатное кино. В Петербурге произошло нечто похожее. Только это был не волшебник, а священник. Да и цвет вертолета оказался немного другим. Ну и кино естественно Божий человек не показывал, а занимался другим делом. Так зачем же прилетал священник в неголубом вертолете?

Этот был митрополит Варсонофий, который поднялся на воздушном судне и пролетел над Петербургом. Православный батюшка трижды осенил город иконами и молился за избавление от коронавируса.

«Питерец.ру» обращает внимание, что Ворсонофий делал это же и год назад. Кому-то подобный ритуал может показаться глупостью и дикостью. Но мы не видим в этом чего-то странного. Каждый борется с ковидом теми средствами, которыми располагает. Ученые разрабатывают вакцину, вирусологи исследуют действие вируса, власти предпринимают меры борьбы с пандемией, а священники молятся Богу. Каждый занимается своим делом.