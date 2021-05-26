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Питерец.ру » Общество » В Петербурге расскажут, как создать молодёжное мероприятие своими силами и с малым бюджетом

В Петербурге расскажут, как создать молодёжное мероприятие своими силами и с малым бюджетом

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге расскажут, как создать молодёжное мероприятие своими силами и с малым бюджетом

31 мая в 11:00 Дом молодежи Санкт-Петербурга приглашает присоединиться к онлайн-семинару «Новые формы работы с молодежью. Как сделать полезное мероприятие своими силами» в официальной группе учреждения «Вконтакте».

Спикером выступит Анастасия Хищенко, психолог, тренер «Росмолодежи», оргкомитета FIFA ЧМ-2018, автор книги «Создай себя», директор Форума личного роста. Ведущий мероприятия расскажет о трендах и новых формах работы с молодежью, познакомит участников с методиками планирования и поделится опытом продвижения молодежных мероприятий и привлечения новых участников.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/18ZqKyNbLgkoGfuMA27gLjoVKs3uqPbRqL35NBc5quTo/edit?usp=sharing

«Участники попробуют составить свой план организации и проведения молодежного мероприятия, для того чтобы наглядно проанализировать все плюсы и минусы», – говорит спикер Анастасия Хищенко.

Контактное лицо по вопросам взаимодействия – Мария Лаговая, методист государственного бюджетного учреждения «Дом молодежи Санкт-Петербурга», 8 (952) 271-15-82.

Источник: Комитет по молодежной политике
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