Ленобласть приглашает на фестиваль «Корюшка идёт!»

В этом году фестиваль начнется с велопробега – участники проедут от Волхова до Новой Ладоги, где организаторы приготовили интересные мероприятия: выпуск молоди сига в Волхов, «Водный парад», выступления звезд российской эстрады и фейерверк.

Для самых маленьких ленинградцев профессиональные педагоги проведут мастер-классы по рисунку. Широкий ассортимент продукции представят 20 предприятий рыбохозяйственной отрасли Ленинградской области в «Рыбацкой деревне». Напомним, что в концертной программе примут участие творческие коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга и звезды российской эстрады – певица Анна Семенович и группа «Смысловые галлюцинации».

Для жителей Санкт-Петербурга организованы бесплатные автобусы от станции метро «Ладожская» до Новой Ладоги и обратно. Все желающие посетить фестиваль могут выбрать время отправления автобуса и зарегистрироваться по ссылке .