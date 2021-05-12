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Питерец.ру » Общество » Ленобласть приглашает на фестиваль «Корюшка идёт!»

Ленобласть приглашает на фестиваль «Корюшка идёт!»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!», который пройдет 15 и 16 мая в Новой Ладоге

В этом году фестиваль начнется с велопробега – участники проедут от Волхова до Новой Ладоги, где организаторы приготовили интересные мероприятия: выпуск молоди сига в Волхов, «Водный парад», выступления звезд российской эстрады и фейерверк.

Для самых маленьких ленинградцев профессиональные педагоги проведут мастер-классы по рисунку. Широкий ассортимент продукции представят 20 предприятий рыбохозяйственной отрасли Ленинградской области в «Рыбацкой деревне». Напомним, что в концертной программе примут участие творческие коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга и звезды российской эстрады – певица Анна Семенович и группа «Смысловые галлюцинации».

Для жителей Санкт-Петербурга организованы бесплатные автобусы от станции метро «Ладожская» до Новой Ладоги и обратно. Все желающие посетить фестиваль могут выбрать время отправления автобуса и зарегистрироваться по ссылке

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Волховский район
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