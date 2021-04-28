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Питерец.ру » Общество » Владимир Путин поситил новую станцию скорой медицинской помощи в Пушкине

Владимир Путин поситил новую станцию скорой медицинской помощи в Пушкине

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Опубликовал: Вадик Котов
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Путин: Россия быстро отреагировала на развитие пандемии COVID

Россия быстро и адекватно отреагировала на развитие пандемии COVID-19. Об этом глава РФ Владимир Путин сказал во время встречи с работниками станции скорой медицинской помощи в Пушкине.

Президента встретил заведующий оперативным отделом – врач скорой помощи Виктор Руцкой. Путину рассказали, как сотрудники скорой помощи работают в период пандемии и выезжают на вызовы к больным.

"Наша медицина, я смотрю, что творится в Китае или Индии, - у нас все на уровне", - сказал Руцкой.
"У нас хороший уровень подготовки, начиная от младшего, среднего... Реальный хороший уровень подготовки. И второе, у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет... У нас система оказалась устойчивее, лучше подготовлена, более мобильной оказалась и более гибкой к той ситуации, которая сложилась", - отметил Путин.

По его словам, на пандемию удалось отреагировать быстро и так, как требовала обстановка.

Российский лидер, обращаясь к сотрудникам скорой помощи, отметил, что нет ничего более благородного, чем спасать жизни людей. Он поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

Источник: РенТВ
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