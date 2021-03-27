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Питерец.ру » Общество » 500 тысяч за дискотеку

500 тысяч за дискотеку

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Клуб оштрафовали за нарушение ограничений

«Питерец.ру» сообщает, что владельцев ночного клуба «Москва» оштрафовали за повторное нарушение ограничительных мер. В этом петербургском заведении проводили дискотеку. При этом в зале находилось более 100 человек, они были без масок и перчаток. Также не соблюдалась социальная дистанция.

Инцидент произошел вечером 29 января. Причем это нарушение оказалось повторным, поскольку данное заведение уже привлекали к ответственности за несоблюдение правил. В итоге состоялся суд, который назначил правонарушителю штраф в размере 500 тыс. руб. Так что дискотека обошлась владельцам клуба слишком дорого.

Напоминаем, что в разгар пандемии в Петербурге действовали серьезные ограничения. Некоторые из них продолжают оставаться и сейчас.

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