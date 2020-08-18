Общественники в рамках акции «Чистый город» очистили улицы Петербурга от несанкционированной рекламы

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге организовали акцию «Чистый город», в ходе которой очистили северную столицу от несанкционированной печатной продукции, расклеенной в различных общественных местах города. В мероприятии приняли участие студенты-медики из студенческих отрядов Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова.

Студенческое сообщество Санкт-Петербурга обратилось в региональное отделение ОНФ с просьбой обратить внимание на ситуацию в городе с несанкционированной рекламой разных услуг, портящей вид северной столицы. Общественники организовали акцию, участники которой прошлись вокруг станций метро как центральных районов, так и окраин, срывая со столбов и стен информационный мусор.

«Санкт-Петербург не просто так является культурной столицей, поэтому очень грустно видеть, как его улицы заполняют объявления сомнительного содержания. Если мы хоть что-то можем с этим сделать, то хотя бы попытаться должны», - сказал студент СЗГМУ имени И.И. Мечникова Антон Захарченко.

Конечно, полностью избавить город от этой проблемы можно только с привлечением сил коммунальных служб, однако студенты верят, что таким образом можно заложить начало борьбы за чистоту культурной столицы.

«Мы рады, что молодежь неравнодушна к ситуации в городе, активно включилась в работу и помогает очистить наш город от визуального мусора. ОНФ, в свою очередь, обратился к органам государственной власти с просьбой обратить особое внимание на содержание городских территорий и ужесточение контроля за расклейкой объявлений в неположенных местах, нарушающих закон о рекламе», - отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Илья Гречишников.