Общественники в рамках акции «Чистый город» очистили улицы Петербурга от несанкционированной рекламы

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге организовали акцию «Чистый город», в ходе которой очистили северную столицу от несанкционированной печатной продукции, расклеенной в различных общественных местах города. В мероприятии приняли участие студенты-медики из студенческих отрядов Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова.
Студенческое сообщество Санкт-Петербурга обратилось в региональное отделение ОНФ с просьбой обратить внимание на ситуацию в городе с несанкционированной рекламой разных услуг, портящей вид северной столицы. Общественники организовали акцию, участники которой прошлись вокруг станций метро как центральных районов, так и окраин, срывая со столбов и стен информационный мусор.
Конечно, полностью избавить город от этой проблемы можно только с привлечением сил коммунальных служб, однако студенты верят, что таким образом можно заложить начало борьбы за чистоту культурной столицы.