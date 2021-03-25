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Питерец.ру » Общество » День партизанской славы пройдёт в онлайн-режиме

День партизанской славы пройдёт в онлайн-режиме

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Мероприятия, посвящённые Дню партизанской славы, пройдут по всей Ленинградской области.

Местом проведения научно-практической конференции «К 80-летию с начала партизанского движения в Ленинградской области» выбрана Толмачевская школа Лужского района. В конференции, организованной региональным информационным центром ТАСС совместно с администрацией Лужского района, примут участие военные историки, краеведы, сотрудники Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, руководители школьных музеев партизанской славы, школьники, занимающиеся исследованием партизанского движения. При этом слушателем научно-практической конференции сможет стать каждый. С 10:00 29 марта она доступна по ссылке: https://tass.zoom.us/j/6171114543?pwd=SnBwa3c0SmdlNWlsY0Q4ZlhXRDBTZz09 Meeting ID: 617 111 4543 Passcode: 29032021t.

Мероприятия, посвящённые Дню партизанской славы, пройдут по всей Ленинградской области. В этом году они объединены сразу двумя датами: отмечаемой 29 марта 79-й годовщиной прихода в Ленинград партизанских обозов с продовольствием и предстоящим 80-летием с начала партизанского движения.

26 марта в районном историко-краеведческом музее Ломоносовского района откроется выставка «Партизанская слава района». В Киришском районе в рамках мероприятия «Герои невидимого фронта» 27 марта организованы показ фильма «Партизан», встреча с участницей партизанского отряда и интерактивная программа для молодежи. В ДК «Железнодорожник» Волховского района в День партизанской славы молодежь встретится с ветеранами на мероприятии «Летопись побед», а в культурно-информационном центре имени Пушкина откроется книжно-иллюстративная выставка «Уходили в поход партизаны». Также 29 марта книжную выставку «Дорогами партизанской славы» можно посетить в Кингисеппской центральной городской библиотеке.

В тот же день, 29 марта, в деревне Красные Горы намечены торжественный митинг и возложение цветов к памятнику «Братство» в мемориальном комплексе «Лужским партизанам».

Вечером праздничное мероприятие пройдёт на площади Мира в Луге.

Источник: Администрация Ленобласти
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