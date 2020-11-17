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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге будет реализована инициатива Народного фронта по предоставлению дополнительного транспорта участковым врачам

В Петербурге будет реализована инициатива Народного фронта по предоставлению дополнительного транспорта участковым врачам

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге будет реализована инициатива Народного фронта по предоставлению дополнительного транспорта участковым врачам

По поручению профильного вице-губернатора Санкт-Петербурга до конца этой недели комитет по транспорту и комитет по здравоохранению должны подготовить предложения по обеспечению автомашинами участковых врачей.

Об этом стало известно по итогам совещания профильного вице-губернатора с руководителями комитета по здравоохранению.

Ранее активисты Народного фронта в Санкт-Петербурге обратились в администрацию города с просьбой о предоставлении районным поликлиникам дополнительного автотранспорта, пропорционально имеющейся у них необходимости. Выделить автомобили общественники предложили, в том числе, и из служебного автопарка.

Они обратили внимание профильных чиновников на то, что в региональное отделение ОНФ в Петербурге стали поступать обращения от медицинского персонала поликлиник о том, что из-за возросшей нагрузки, связанной с борьбой с коронавирусом, у них усложнилась ситуация с транспортным обеспечением. Так, по информации общественников, за одну смену врач посещает до 30 пациентов с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, находящихся на лечении дома. Зачастую, между пациентами врачи
передвигаются на общественном транспорте, им приходится возить с собой необходимое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

«Врачи ежедневно спасают жизни петербуржцев, и мы обязаны сделать все, чтобы облегчить их нелегкий труд. Предоставление автомобилей поможет участковым врачам в выполнении их профессиональных обязанностей, в том числе существенно сократится время в пути между адресами пациентов. Это даст возможность врачам обследовать большее количество заболевших. Мы благодарны администрации города за оперативное реагирование на обозначенный врачами транспортный вопрос», - рассказал руководитель
регионального отделения Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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