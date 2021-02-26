В Петербурге состоялись два показа социодрамы «Я никогда не…»

Для студентов Колледжа банковского дела и информационных систем прошли два показа социодрамы «Я никогда не…».

Социодрама представляет из себя театрализованную интерактивную форму работы с молодежью. В зрительном зале разворачивается картина с мини-сценами из жизни подростков с актуальными и реальными проблемами. По мере продвижения постановки озвучиваются все более сложные темы: образование, взаимоотношения в семье, буллинг, наркопотребление. После каждой из сцен ведущий прерывает действие и взаимодействует с залом. Студенты, как бы становятся участниками игры актеров – каждый может предложить свои варианты развития ситуации героев, выразить собственное мнение и видение решения проблемы.

«Для кого-то из ребят происходящее сегодня – новый формат общения, было мнение из зала, что они такого никогда не видели, что им понравилось. Кто-то впервые хотел узнать, что они думают о ситуации, развернувшейся на сцене. Для подростков – это ценно», – поделилась специалист по работе с молодежью Службы профилактики наркозависимости Центра «КОНТАКТ» Анна Бриль.

Анонсы следующих показов – в группе: https://vk.com/center_kontakt

Задача специалистов «КОНТАКТА» – показать выход из любой, даже самой сложной ситуации: не оставаться равнодушными, искать решения проблем и быть готовым помочь своим друзьям и близким.

Организатор – Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.