Присоединяйся к «Молодежному бизнес-инкубатору»

Молодежь Санкт-Петербурга ждут в студенческом клубе «Молодежный бизнес-инкубатор». Это акселерационная площадка для студентов и молодых предпринимателей.

В студенческом клубе будут проходить активности самых разных форматов: от встреч с успешными отечественными и зарубежными предпринимателями до экскурсий на производства. Одним из важных направлений работы станет поддержка молодежных инициатив и помощь резидентам клуба при участии в мероприятиях, направленных на укрепление интеграционных, деловых и экономических связей нашей страны со странами партнерами.

Участников ждет обширная образовательная онлайн программа. Также в рамках бизнес-инкубатора каждый из участников сможет доработать свой проект или прописать существующую идею, чтобы в дальнейшем получить грантовую поддержку.

Стать участником может любой молодой человек в возрасте 18-30 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/ .

Чтобы подать заявку необходимо авторизоваться на сайте, зайти в раздел «мероприятия», заполнить поля и нажать зеленую кнопку «подать заявку».