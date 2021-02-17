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Питерец.ру » Общество » Неблагополучные семьи под особым контролем

Неблагополучные семьи под особым контролем

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Неблагополучной семья не становится в одночасье. Причины могут быть самыми разными.

Неблагополучной семья не становится в одночасье. Причины могут быть самыми разными. Но разбираться в них, помогать выбираться из беды, не оставлять без внимания тревожные сигналы – задача муниципальной власти. Если писать официальным языком, то это работа, проводимая в рамках межведомственного взаимодействия, по выявлению и оказанию помощи неблагополучным семьям. А на деле – это постоянные рейды, контроль, терпение, понимание и стремление помочь. Все это наглядно было показано во время очередного рейда в Любанском городском поселении, в который отправились члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рейд проведен по семьям социального риска, состоящих на учете в разных органах профилактики уже не первый год. В состав комиссии вошли: ОДН ОУУПиПДН ОМВД России по Тосненскому району, КДНиЗП администрации МО Тосненский район Ленинградской области, ОНДиПР Тосненского района, Тосненское МО ВДПО.
По каждому адресу и ранее проводились профилактические действия, направленные на улучшение обстановки в семье. Таким образом, в ходе этого рейда члены комиссии проверили родительскую «работу над ошибками».
Одной из основных задач рейда - минимизировать и сократить риски травматизма и гибели детей, в частности на пожарах.
В рамках профилактических бесед по пожарной безопасности, особый акцент был сделан корректной эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрических приборов и обогревателей, а также открытого огня, необходимости ремонта ветхой электропроводки и сломанных и оголённых розеток, являющейся потенциально опасным источником спонтанного возгорания.
В завершение все семьи-участники рейда получили специально разработанные памятки, которые содержат краткий свод правил и номера экстренных служб.







Источник: ВДПО Тосненского района
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