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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сфера услуг » Этапы рекрутинга персонала

Этапы рекрутинга персонала

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
promdevelop.ru
Вопрос поиска места работы имеет во все времена большую актуальность.

Вопрос поиска места работы имеет во все времена большую актуальность. В настоящее время самый простой способ найти вакансию или же найти человека на вакантное место посетить специализированные сайты. По обе стороны баррикад расположены бойцы с прекрасным вооружением:

  • Соискатель вооружен уверенностью в собственных силах, знаниях и умениях, перечитал кучу статей о том, как правильно составлять резюме.
  • Работодатель из маленькой фирмы уже имел опыт работы или сотрудничества со значительным количеством людей и составил примерный портрет идеального кандидата на вакансию. Часто данная картина абсолютно не совместима с запросами или предложениями.
  • Крупная компания обладает HR-менеджерами или нанимает рекрутеров со стороны, «хлеб» которых - поиск и подбор кандидатов на предполагаемое рабочее место.

Существуют несколько этапов в процессе отбора кандидата.

1 Этап: резюме

Откликаясь на вакансию, не стоит переживать, что она не прочитана. Набор, как правило, проводится в течение нескольких недель, число заявок на вакансии широкого профиля может исчисляться сотнями. Нужно запастись терпением. Велика вероятность, что на ваше резюме еще обратят внимание.

Правильно составленное резюме должно бить в самое «яблочко». Если вы уверены, что данная вакансия создана специально для вас, необходимо дать это понять потенциальному работодателю. Он сталкивается десятками резюме, и его внимание должно быть привлечено именно вашим. Именно вы – идеальный сотрудник.

2 Этап: собеседование

 

Приглашение на собеседование имеет непредсказуемые итоги. Нужно иметь в виду, что соискатель подвергнется рассмотрению буквально под микроскопом. Начнется все с вешнего вида, анализа характера, наличия необходимых качеств, а закончится неформальными требованиями, которые бывают порой сомнительны и крайне субъективны и дискриминационны. О них вы, возможно, никогда и не узнаете, даже если получите эту работу.

3 Этап: тестирование

 

Часто приходится столкнуться с тестовым заданием. В данной ситуации имеется несколько вариантов. Тест до собеседования говорит о высокой конкуренции на интересующее вас место. Предложение пройти тест вскоре после беседы также может говорить об этом. Спустя некоторое время – вы заинтересовали работодателя и, возможно, это последняя проверка.

4 Этап: результаты

 

Не стоит переживать, если вам не сообщили о решении по вакансии. Профессиональный рекрутер никогда не забудет проинформировать соискателей. Может быть, отсев соискателей все еще продолжается, или у работодателя произошла смена начальника отдела и набор приостановили, или директор отправился в отпуск, командировку. Не отчаивайтесь. Допустимо спустя несколько недель позвонить и поинтересоваться судьбой своего предложения.

Случается, что спустя несколько месяцев вам звонят и говорят, что ваша кандидатура одобрена. Это может произойти по ряду причин. Чудеса, пусть и редко, но случаются.

Можно подвести итог: кандидат на рабочее место полностью контролирует ситуацию лишь на этапе составления и отправки резюме. Дальнейшие итоги, зачастую, непредсказуемы и не поддаются формальной логике. Нужно запастись терпением и оптимизмом.

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