Подростков ограничат

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти ввели ограничения для несовершеннолетних. Комендантский час для этой группы будет действовать с 30 декабря по 10 января. В данный период подросткам будет запрещено находиться на улице и в общественных местах с 21.00 до 6.00. Это можно делать только в сопровождении родителей.

Получается, что несовершеннолетние не смогут самостоятельно находиться на улице, в парках, торговых центрах, клубах и прочих заведениях. Это мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал губернатор Дрозденко.

Можно по-разному относиться к подобным ограничениям. Но власти предпринимают усилия для борьбы с пандемией.