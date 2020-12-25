Для них похмелье особенно опасно

Праздничное застолье заканчивается для некоторых людей утренним похмельем. Большинство граждан, употребляющих алкоголь, справляются с этой проблемой достаточно легко. Однако для кого-то подобное похмелье может обернуться серьезными неприятностями.

«Питерец.ру» сообщает, что, по мнению экспертов, похмельный синдром опасен для людей, которые недавно перенесли covid. При этой инфекции могут образоваться тромбы. Поэтому даже легкое похмелье моет быть чревато фатальными последствиями. Возникает риск патологии, которая приводит к отрыву тромба.

Закупорка сосуда приводит к инвалидности и даже к смерти. Так что людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, следует быть особенно осторожными.