Никакой манипуляции

«Питерец.ру» отмечает, что в прессе стала появляться информация о манипуляции со статистикой смертности по коронавирусу. В частности такую точку зрения высказывают некоторые зарубежные издания. Дескать, российские власти искусственно занижают официальные показатели смертности.

Однако важно учитывать, что это один из способов Запада дестабилизировать обстановку в России. Если брать в расчет низкие показатели смертности по коронавирусу, то этому есть вполне логичное объяснение. В нашей стране на коронавирусную инфекцию тестируют многих людей, что приводит к выявлению большого числа зараженных. Низкий процент смертности обусловлен эффективной работой системы здравоохранения, которая делает большой упор на стационарное лечение.