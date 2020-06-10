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Питерец.ру » Общество » Никакой манипуляции

Никакой манипуляции

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Власти не занимаются манипуляцией со статистикой по коронавирусу

«Питерец.ру» отмечает, что в прессе стала появляться информация о манипуляции со статистикой смертности по коронавирусу. В частности такую точку зрения высказывают некоторые зарубежные издания. Дескать, российские власти искусственно занижают официальные показатели смертности.

Однако важно учитывать, что это один из способов Запада дестабилизировать обстановку в России. Если брать в расчет низкие показатели смертности по коронавирусу, то этому есть вполне логичное объяснение. В нашей стране на коронавирусную инфекцию тестируют многих людей, что приводит к выявлению большого числа зараженных. Низкий процент смертности обусловлен эффективной работой системы здравоохранения, которая делает большой упор на стационарное лечение.

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